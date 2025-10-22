El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

Hoy, 22 de octubre de 2025, Écija se prepara para un día con condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, se espera un ambiente mayormente despejado, aunque con intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidades entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que cualquier lluvia será mínima y no afectará significativamente las actividades diarias.

A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá poco nuboso, permitiendo que el sol brille con fuerza. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 28°C por la tarde, lo que indica un día cálido y agradable. La sensación térmica será moderada, gracias a la brisa que soplará desde el oeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 34 km/h en las horas más cálidas.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 91% a las 00:00, pero disminuirá a lo largo del día, estabilizándose en torno al 60% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más seco y cómodo a medida que el sol calienta el ambiente. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

El viento, que soplará predominantemente del oeste y noroeste, aportará frescura a la jornada. Las rachas de viento serán notables, especialmente en la tarde, lo que podría ser un alivio ante las altas temperaturas. Se prevé que las rachas alcancen hasta 34 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera.

En resumen, el día en Écija se presenta como una mezcla de sol y nubes, con temperaturas agradables y un viento que ayudará a mitigar el calor. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia en las primeras horas, no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar las actividades al aire libre. Los ciudadanos pueden disfrutar de un día mayormente soleado, ideal para paseos y actividades al exterior, siempre teniendo en cuenta la importancia de la protección solar y la hidratación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.