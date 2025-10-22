El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Coria del Río se verá beneficiada por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 28 grados durante la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 98%, lo que podría generar una sensación de bochorno, pero a medida que el día progrese, esta cifra disminuirá, estabilizándose en torno al 50% por la tarde. Esto contribuirá a que el tiempo se sienta más fresco y cómodo, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 22 km/h. Durante la tarde, se anticipa que el viento aumente en intensidad, alcanzando rachas de hasta 38 km/h, lo que podría ofrecer un alivio ante las temperaturas más cálidas. Este viento también ayudará a dispersar cualquier posible bruma que pueda formarse en las horas más frescas de la mañana.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será buena, aunque en las primeras horas podría haber algo de bruma, especialmente en las zonas cercanas al agua.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:38, ideal para paseos y actividades familiares. La temperatura comenzará a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando los 20 grados hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día ideal para salir y disfrutar de la belleza del entorno natural, ya sea en un paseo por el río o en un encuentro con amigos y familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.