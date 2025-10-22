El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo variado que alterna entre momentos de sol y nubes. Durante la madrugada, el cielo estará muy nuboso con algunas lluvias escasas, especialmente en las primeras horas, donde se registrará una precipitación de 0.7 mm. A medida que avance la mañana, las condiciones mejorarán, y se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá que la temperatura comience a ascender.

Las temperaturas oscilarán entre los 20°C al inicio del día y alcanzarán un máximo de 29°C en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 97% y bajará a niveles más cómodos, alrededor del 39% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo fresca y húmeda, la tarde se tornará más cálida y agradable.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 19 km/h, aumentando a 22 km/h en la mañana. A medida que el día avance, el viento se mantendrá en torno a los 10-15 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica más fresca en las horas de mayor calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea muy baja durante el resto del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en las horas posteriores a la mañana. Esto significa que, a partir de la tarde, los cordobeses podrán disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre.

La puesta de sol se producirá a las 19:32, marcando el final de un día que, aunque comenzó con algo de inestabilidad, se transformará en una jornada mayormente soleada. Las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de la tarde en parques y espacios abiertos, con temperaturas agradables y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

En resumen, Córdoba vivirá un día de contrastes, comenzando con nubes y algo de lluvia, pero evolucionando hacia un tiempo cálido y despejado, perfecto para disfrutar de las actividades diarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.