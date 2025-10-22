El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Castilleja de la Cuesta se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 27 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada, pero irá disminuyendo a medida que el sol se eleve en el cielo, estabilizándose en torno al 70% durante la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas de mayor temperatura.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas podrían alcanzar hasta 36 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Castilleja de la Cuesta pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se prevé para las 19:38, ofreciendo un espectáculo visual digno de contemplar.

A medida que la noche se acerque, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia el final del día. La humedad aumentará nuevamente, pero el cielo seguirá despejado, lo que permitirá que las estrellas sean visibles en la noche. En resumen, el tiempo de hoy en Castilleja de la Cuesta será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitará a salir y disfrutar del entorno.

