El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la madrugada, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 70-80% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Sin embargo, no se anticipan condiciones de tormenta ni precipitaciones, lo que significa que el día se desarrollará sin interrupciones por lluvias.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y seco. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o participar en actividades al aire libre, ya que no habrá riesgo de lluvias que puedan arruinar los planes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19°C hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, ofreciendo una vista clara de las estrellas y un ambiente tranquilo para disfrutar de la velada. La puesta de sol se producirá a las 19:42, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.