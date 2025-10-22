El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, pero comenzará a disminuir gradualmente. Para el mediodía, se espera que la humedad se sitúe en torno al 76%, lo que proporcionará una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que la tarde avance, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 27 grados alrededor de las 5 de la tarde, lo que hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 21 km/h. Durante la tarde, se anticipa que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar hasta los 34 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día, y es recomendable tener en cuenta la dirección del viento si se planean actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima despejado y cálido es perfecto para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de una hermosa vista nocturna. El ocaso se producirá a las 19:36, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de la belleza de Carmona.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.