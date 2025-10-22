El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, en Camas, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y 02:00, y alcanzando un mínimo de 16 grados a las 07:00. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 28 grados a las 17:00, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, comenzando en un 100% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A las 10:00, se espera que la humedad baje al 83%, y para las horas de la tarde, se estabilizará en torno al 60%. Esta disminución en la humedad, combinada con el aumento de la temperatura, creará un tiempo más confortable para los habitantes de Camas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 10 y 19 km/h durante la mañana y la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 35 km/h a las 15:00. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan en consecuencia.

No se anticipa precipitación en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 08:38 y el ocaso a las 19:37, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

