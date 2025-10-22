El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Cabra, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas, donde se prevé una precipitación de hasta 0.6 mm. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas que oscilarán entre los 19°C y 24°C.

La temperatura comenzará en torno a los 19°C a primera hora, descendiendo ligeramente a 18°C durante la mañana. A medida que el sol se eleve, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 24°C en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche. La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno, aunque se espera que baje a medida que la temperatura aumente.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 5 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las altas temperaturas. A lo largo del día, el viento se moderará, con velocidades más suaves hacia la tarde y la noche.

La probabilidad de precipitación es alta en las primeras horas, con un 100% de probabilidad entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es posible que se produzcan algunas lloviznas. Sin embargo, a medida que el día avanza, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, alcanzando un 0% entre las 14:00 y las 20:00, lo que permitirá que el tiempo se estabilice y se mantenga seco durante la tarde.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un cielo cubierto y temperaturas agradables, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera que el tiempo se mantenga estable, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para las condiciones nubladas y el viento moderado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.