El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Las Cabezas de San Juan se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 21 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se despeje, alcanzando temperaturas de hasta 20 grados en la primera parte del día. La humedad relativa será alta, comenzando en un 95% y alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

Durante la tarde, el tiempo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 28 grados . La máxima se alcanzará alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 28 grados. Sin embargo, la humedad comenzará a disminuir, bajando al 49% hacia las 16:00 horas, lo que proporcionará un alivio en la sensación térmica.

El viento será un factor notable a lo largo del día. Desde la madrugada, se registrarán vientos del suroeste a 16 km/h, que irán disminuyendo a medida que avance la mañana. Sin embargo, se espera que en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas, el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h del noroeste. Esto podría generar un ambiente fresco y dinámico, ideal para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia las 22:00 horas. La humedad aumentará nuevamente, llegando a un 92% al final del día, lo que podría dar lugar a la formación de brumas o neblinas en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que los registros indican cero milímetros de lluvia. Esto sugiere que los residentes de Las Cabezas de San Juan podrán disfrutar de un día mayormente seco, aunque con un cielo variable que pasará de cubierto a despejado y de nuevo a cubierto.

En resumen, el tiempo de hoy en Las Cabezas de San Juan será cálido y mayormente seco, con un cielo que variará entre cubierto y despejado, y vientos que aportarán frescura a la tarde. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un descenso de temperatura al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.