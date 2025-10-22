El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% al amanecer, pero irá disminuyendo a medida que el sol se eleva, estabilizándose en torno al 56% durante la tarde. Esto podría generar una sensación de calor moderado, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Este viento, aunque moderado, podría ser más notable en áreas abiertas y en las cercanías de espacios verdes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto refuerza la idea de que será un día seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares en jardines.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 19:38. La noche se presentará fresca, pero sin cambios significativos en las condiciones meteorológicas.

En resumen, Bormujos disfrutará de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre, sin riesgo de lluvias y con un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender con la llegada del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.