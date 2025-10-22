El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Bailén se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, con intervalos nubosos y una temperatura que se mantendrá en torno a los 20 grados .

La probabilidad de precipitación es del 50% durante las primeras horas del día, especialmente entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir. Sin embargo, a partir de las 8:00, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, y se espera que el cielo se mantenga poco nuboso hasta el mediodía.

A medida que el día avanza, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que pasará del 86% en la mañana a un 39% hacia la tarde. Esto generará un ambiente más seco y cálido, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará del oeste a una velocidad que oscilará entre los 6 y los 18 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 28 km/h en las horas más activas del día. Este viento moderado contribuirá a que las temperaturas se sientan más frescas en las primeras horas, pero a medida que el sol se eleve, la sensación térmica será más cálida.

Durante la tarde, el cielo se despejará, permitiendo que el sol brille con fuerza. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 5:00 PM, momento en el cual se espera que el termómetro marque 28 grados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, y para las últimas horas del día, se prevé que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:28.

En resumen, Bailén experimentará un día con un inicio fresco y húmedo, que dará paso a un ambiente cálido y soleado por la tarde. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.