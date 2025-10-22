El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 19 grados , con una humedad relativa alta del 86%, lo que acentuará la sensación de frescor.

A medida que avance el día, la temperatura experimentará ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia de nubes y la humedad en el ambiente. La bruma será un fenómeno recurrente, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría afectar la visibilidad en algunas áreas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la probabilidad de lluvia sea significativa, especialmente entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana, con un 100% de probabilidad. Posteriormente, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrán algunas posibilidades de chubascos ligeros a lo largo del día. Las cantidades de precipitación previstas son escasas, con un total acumulado que podría rondar los 0.2 mm en las primeras horas y hasta 0.5 mm en las horas siguientes.

El viento soplará del oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 38 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 10 y 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la humedad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse, permitiendo que la temperatura se mantenga en torno a los 21 grados . Sin embargo, la bruma persistente podría seguir afectando la visibilidad. La puesta de sol está prevista para las 19:27, momento en el cual el cielo podría mostrar algunos claros, ofreciendo un espectáculo visual al final del día.

En resumen, Baeza experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones húmedas y que tomen precauciones al desplazarse, especialmente en las primeras horas de la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.