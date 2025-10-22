El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, aunque se espera que la cantidad de lluvia sea escasa, con acumulados de hasta 0.3 mm. A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas oscilarán entre los 19 y 20 grados .

A partir de la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente. Las nubes altas dominarán el cielo, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, se mantendrá un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3:00 PM, con valores que podrían llegar hasta los 26 grados . La humedad relativa será alta, rondando el 46% en las horas más cálidas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 30 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores de alrededor de 11 grados hacia la medianoche.

La puesta de sol está prevista para las 7:30 PM, momento en el cual el cielo se despejará un poco más, permitiendo que las estrellas sean visibles. Sin embargo, la noche se mantendrá fresca y húmeda, con temperaturas que podrían bajar hasta los 11 grados .

En resumen, Baena experimentará un día mayormente nublado con algunas lluvias ligeras en la mañana, seguido de una tarde más despejada y temperaturas agradables. Se recomienda a los ciudadanos llevar un paraguas si planean salir por la mañana y abrigarse un poco al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.