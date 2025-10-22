El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que oscilarán entre los 20 y 29 grados a lo largo del día. Desde primera hora de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 20 grados, con una ligera disminución a 19 grados durante las primeras horas de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 29 grados en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 93% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 47% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico de temperatura. Sin embargo, a medida que el sol se ponga, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 77% al final de la jornada.

En cuanto al estado del cielo, se prevé que la mayor parte del día esté poco nuboso, con algunas nubes que podrían aparecer en la tarde, pero sin llegar a cubrir completamente el cielo. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se esperan precipitaciones en ninguna parte del día. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Ayamonte pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 17 km/h. Durante las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Las ráfagas de viento serán más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría ser un factor refrescante en el ambiente cálido.

En resumen, el tiempo en Ayamonte para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Los habitantes y visitantes pueden aprovechar al máximo este día soleado, ya sea paseando por la playa, realizando actividades deportivas o simplemente disfrutando de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.