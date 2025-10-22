El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Arahal se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. La temperatura inicial será de 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados en la primera hora del día.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, con un registro de 28 grados. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 45% y el 94% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas más cálidas.

El viento soplará predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también podría generar algunas rachas que se sentirán más intensamente en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque no se esperan lluvias, la bruma podría aparecer en las primeras horas de la mañana, especialmente en las zonas más cercanas al agua.

La visibilidad será buena a lo largo del día, aunque podría verse ligeramente afectada por la bruma en las primeras horas. A medida que el sol se eleve, se espera que esta bruma se disipe, dejando un cielo claro y soleado.

En resumen, Arahal disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo, practicar deportes o simplemente relajarse en un parque. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.