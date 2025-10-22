El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas que se estabilizarán en torno a los 18 grados. La probabilidad de precipitación es baja, con un 30% de posibilidad de lluvias ligeras entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana, aunque no se esperan acumulaciones significativas. Durante el resto del día, la probabilidad de lluvia se reduce a cero, lo que sugiere que, aunque el cielo estará nublado, no habrá precipitaciones que interrumpan las actividades al aire libre.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 21 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las primeras horas del día. Este viento moderado puede proporcionar algo de alivio ante la alta humedad, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación de calor se verá mitigada por la brisa constante. La humedad comenzará a disminuir gradualmente, bajando al 40% hacia el final de la tarde, lo que permitirá que el ambiente se sienta más cómodo.

Durante la noche, el cielo permanecerá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:29. Las temperaturas caerán a 19 grados hacia la medianoche, y la humedad aumentará nuevamente, aunque sin llegar a los niveles de la mañana. En general, se espera un día tranquilo en Andújar, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un cielo nublado y el viento moderado que puede hacer que la sensación térmica sea más fresca.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.