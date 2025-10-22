El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Almonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 26 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 93%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 58% por la tarde, lo que contribuirá a un tiempo más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 11 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Este viento, aunque moderado, podría ser más notable en áreas abiertas y en la costa, donde se sentirá con mayor intensidad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre no se verán interrumpidas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de actividades recreativas o paseos en la naturaleza. La visibilidad será óptima, aunque se prevé la presencia de bruma en las horas de la tarde, especialmente en zonas cercanas a cuerpos de agua.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:39. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 19 grados a última hora de la noche, lo que hará que la velada sea fresca y agradable.

En resumen, el tiempo en Almonte para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender con la llegada del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.