El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 80% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que la jornada sea ideal para disfrutar de paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que variarán entre 3 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Este viento suave y constante contribuirá a mantener un ambiente fresco y agradable, especialmente en las zonas más abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad en todos los periodos. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá necesidad de preocuparse por el mal tiempo.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:41. Las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán en un rango cómodo, lo que permitirá disfrutar de la velada sin necesidad de abrigarse demasiado.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender con la llegada del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.