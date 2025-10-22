El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, La Algaba se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 28°C durante la tarde, lo que sugiere un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 54% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero a medida que el sol se eleve, el ambiente se tornará más cálido y confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que variarán entre 3 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Sin embargo, es recomendable tener precaución en áreas abiertas, ya que el viento podría ser más intenso en esos espacios.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, y para la noche se espera que el termómetro marque alrededor de 20°C. El cielo permanecerá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 19:37. La noche será tranquila y fresca, perfecta para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en La Algaba para hoy se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen los días más fríos del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.