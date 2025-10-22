El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 grados durante la mayor parte del día, lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando los 14 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A partir de la tarde, se espera que la temperatura comience a recuperarse, llegando a los 18 grados hacia las 13:00 horas y alcanzando un máximo de 21 grados en las horas de la tarde.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 39 km/h, siendo más intenso durante la mañana y disminuyendo gradualmente a medida que avanza el día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Las ráfagas de viento podrían ser más notables en las primeras horas, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría afectar la sensación térmica.

A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de precipitación disminuirá drásticamente, cayendo a un 0% hasta el final del día. Esto sugiere que, aunque la mañana será húmeda y gris, la tarde podría ofrecer un respiro, con cielos más despejados y temperaturas más agradables. La visibilidad mejorará, y se espera que el cielo se aclare progresivamente, permitiendo que los residentes de Alcalá la Real disfruten de un final de jornada más luminoso.

El ocaso se producirá a las 19:29 horas, marcando el final de un día que, aunque comenzó con condiciones inestables, promete terminar con un ambiente más tranquilo y despejado. Es recomendable llevar un paraguas durante la mañana, pero a medida que avance el día, las condiciones mejorarán, permitiendo disfrutar de un paseo al aire libre en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.