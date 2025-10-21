El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El Viso del Alcor se prepara para un día marcado por la bruma y un cielo mayormente cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá afectada por la bruma, que persistirá hasta el amanecer. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga cubierto, con intervalos de nubes altas y momentos de sol, especialmente durante las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 27 grados . En la mañana, se prevén temperaturas alrededor de los 19 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados en las primeras horas. A medida que el día progrese, se alcanzarán máximas de hasta 27 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido, aunque la sensación térmica podría verse alterada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 56% por la tarde. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, especialmente en las horas más cálidas del día. Los vientos soplarán del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 23 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, lo que podría generar ráfagas de hasta 35 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay una ligera posibilidad de lluvia escasa en la tarde, con un 55% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, la cantidad de precipitación prevista es mínima, por lo que no se anticipan interrupciones en las actividades al aire libre.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la bruma persistente, especialmente en las primeras horas. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia el final del día.

En resumen, El Viso del Alcor experimentará un día cálido y húmedo, con cielos mayormente cubiertos y una ligera posibilidad de lluvia. Los ciudadanos pueden disfrutar de un día al aire libre, pero deben estar atentos a las condiciones de visibilidad y a la intensidad del viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.