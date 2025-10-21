El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Utrera se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, se presentarán nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente fresco y algo sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C y 18°C en las primeras horas del día, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 96%, lo que generará una sensación de mayor frescura.

A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga cubierto, especialmente durante la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 27°C hacia las 16:00 horas. La humedad comenzará a disminuir, pero aún se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 57% a media tarde. Esto podría generar un ambiente algo bochornoso, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas durante el día, ya que la probabilidad de precipitación es nula en los primeros periodos y solo se incrementa ligeramente en la franja de 14:00 a 20:00 horas, con un 35% de probabilidad. Sin embargo, no se prevén tormentas, lo que sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones se mantendrán secas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Este viento podría ser un alivio para los habitantes que busquen escapar del calor acumulado durante el día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22°C hacia las 22:00 horas. La humedad aumentará, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca y húmeda. El ocaso se producirá a las 19:38, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias, ideal para disfrutar de actividades al aire libre antes de que caiga la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.