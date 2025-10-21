El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, se presenta en Úbeda con un panorama mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se prevén nubes altas que irán dando paso a un cielo cubierto a medida que avance la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 18 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 76% a la medianoche y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 65% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas durante la mayor parte del día. Sin embargo, hay una probabilidad del 20% de que se produzcan algunas lluvias ligeras entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que podría afectar a las actividades al aire libre. Es recomendable que los ciudadanos estén preparados por si acaso, aunque la probabilidad de tormentas es nula.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 29 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las nubes comiencen a despejarse hacia la noche, permitiendo que el ocaso se produzca a las 19:27. La temperatura comenzará a descender, y se prevé que al caer la noche, se sitúe en torno a los 16 grados.

En resumen, el día en Úbeda se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvias. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o, si se opta por salir, llevar un paraguas por si acaso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.