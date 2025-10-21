El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 89% hacia la tarde.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente poco nuboso, con algunas nubes que podrían aparecer en la tarde, especialmente en las horas centrales. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es muy baja, con un 0% en las primeras horas y un ligero aumento al 10% en la franja horaria de 14:00 a 20:00. Esto sugiere que, aunque podrían presentarse algunas nubes, la posibilidad de lluvia es mínima.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. A pesar de la presencia de viento, las condiciones climáticas se mantendrán agradables, ideales para actividades al aire libre.

En cuanto a la calidad del aire, se espera que sea buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado. Las temperaturas serán agradables, lo que invita a los habitantes de Tomares a salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea en parques o paseos al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:39. La noche será tranquila, con temperaturas que continuarán bajando, pero sin llegar a ser frías.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una baja probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.