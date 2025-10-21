El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, San Juan de Aznalfarache se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 19 y 18 grados , proporcionando un ambiente fresco y agradable para comenzar la jornada. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 22 grados, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 93%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 65% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que variarán entre 14 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento moderado ayudará a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas pico de calor, cuando se espera que la temperatura alcance su máximo de 27 grados alrededor de las 15:00 horas.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nuboso, con un incremento en la nubosidad hacia la noche. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es muy baja, con un 0% de probabilidad hasta las 14:00 horas y un ligero aumento al 10% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque podrían aparecer algunas nubes, no se esperan lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

La noche caerá con temperaturas que rondarán los 20 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable. La puesta de sol se producirá a las 19:39, marcando el final de un día que, aunque comenzará fresco, se transformará en una tarde cálida y agradable, ideal para disfrutar de paseos y actividades familiares. En resumen, el tiempo de hoy en San Juan de Aznalfarache se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con condiciones mayormente favorables y sin preocupaciones por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.