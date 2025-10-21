El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avanza la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 22 grados hacia la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 88% y descendiendo gradualmente hasta un 83% al final del día, lo que puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula hasta las primeras horas de la tarde. A partir de las 14:00 horas, la situación cambiará ligeramente, con un aumento en la nubosidad y una probabilidad de lluvia escasa del 65% en las horas posteriores. Esto se traduce en un cielo nuboso con posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde y la noche.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en la tarde. Esta brisa puede proporcionar un alivio ante el calor, aunque también podría generar una sensación de frescura en las horas más templadas.

La tarde se presentará con un cielo mayormente nuboso, y aunque las temperaturas se mantendrán agradables, la combinación de humedad y viento podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Hacia el ocaso, que se producirá a las 19:38, se espera que la nubosidad aumente, lo que podría dar paso a un cielo cubierto durante la noche.

En resumen, el día en La Rinconada se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde. Las temperaturas se mantendrán agradables, pero la alta humedad y el viento pueden influir en la sensación térmica. Es recomendable que los habitantes se preparen para un cambio en el tiempo a medida que avanza el día, especialmente si tienen planes al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.