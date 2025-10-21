El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso hasta el mediodía, lo que permitirá que la temperatura alcance un máximo de 25 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, a partir de la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con intervalos de nubes cubiertas que podrían persistir hasta la noche.

La temperatura en las primeras horas del día comenzará en torno a los 19 grados, descendiendo ligeramente a 18 grados en la madrugada. A medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 24 grados hacia la tarde. La noche traerá consigo un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 21 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 79% y aumentando hasta un 97% en las horas previas al mediodía. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, se espera que la humedad disminuya, estabilizándose en torno al 64% por la tarde y la noche.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá en intensidad, pero se mantendrá presente, con velocidades de entre 11 y 15 km/h.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto sugiere que los residentes de Puente Genil podrán disfrutar de un día mayormente seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que la nubosidad podría aumentar en la tarde y noche.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy se caracterizará por temperaturas agradables, alta humedad y un cielo que variará de poco nuboso a cubierto, sin riesgo de lluvias. Los habitantes podrán disfrutar de un día templado, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas comiencen a descender.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.