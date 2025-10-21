El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 22°C durante la tarde, proporcionando un tiempo agradable y templado.

La humedad relativa se mantendrá alta en las primeras horas, alcanzando un 86% al amanecer, pero irá disminuyendo a lo largo del día, estabilizándose en torno al 67% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana puede sentirse algo húmeda, la tarde será más cómoda y propicia para salir a disfrutar del entorno.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 14 km/h. Durante las horas más cálidas, se registrarán ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 30 km/h, lo que ayudará a refrescar el ambiente y a dispersar cualquier nubosidad residual.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Sin embargo, hay una probabilidad del 40% de que se produzcan algunas lluvias ligeras en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque esto no debería afectar de manera considerable las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y sin sobresaltos meteorológicos.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse con nubes, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12°C hacia la medianoche. La puesta de sol está prevista para las 19:31, momento en el que el cielo se tornará más oscuro y las temperaturas comenzarán a bajar de manera más pronunciada.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea placentera. Es un buen momento para disfrutar de la belleza natural de la región y participar en actividades al aire libre antes de que el tiempo cambie hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.