El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 25 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 64% por la mañana y aumentando hasta un 90% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas. Durante la mañana y parte de la tarde, no se anticipa lluvia significativa, aunque hacia la tarde y la noche, existe una probabilidad de lluvia ligera. Las cantidades de precipitación previstas son mínimas, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 0.2 mm en las horas de la tarde. Sin embargo, es importante destacar que la probabilidad de lluvia aumenta a un 50% entre las 20:00 y 02:00 horas, lo que podría llevar a algunos chubascos dispersos.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente al caer la noche.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 19:33, las temperaturas comenzarán a descender, y la sensación térmica podría ser más fría debido a la combinación de viento y humedad. La noche se presentará con cielos cubiertos y temperaturas que rondarán los 13 grados , lo que sugiere que será un buen momento para abrigarse si se planea salir.

En resumen, el día en Pozoblanco se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables durante el día, pero con la posibilidad de lluvias ligeras hacia la noche. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.