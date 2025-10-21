El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondarán los 19 grados . Sin embargo, a medida que avance la mañana, la nubosidad irá aumentando, alcanzando un estado muy nuboso hacia el mediodía.

La temperatura experimentará un ligero descenso, situándose en torno a los 16 grados a media tarde. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones significativas hasta la tarde, cuando la probabilidad de lluvia aumentará. Según los datos, existe un 55% de probabilidad de precipitación entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es posible que se produzcan lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 50% hasta el final de la jornada. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de alta humedad y temperaturas moderadas podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en contraste con la humedad del ambiente.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas descenderán a unos 21 grados hacia la medianoche. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja después de las 20:00 horas, aunque no se descartan algunas lloviznas ligeras.

En resumen, Palma del Río experimentará un día mayormente nublado con temperaturas moderadas y una alta probabilidad de lluvias escasas en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles cambios en el tiempo y disfrutar de las horas de sol matutinas antes de que la nubosidad y la posibilidad de lluvia tomen protagonismo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.