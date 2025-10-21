El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

Hoy, 21 de octubre de 2025, Los Palacios y Villafranca experimentará un día mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará dominado por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, permitiendo que algunos rayos de sol se filtren, aunque la tendencia será hacia un aumento de la nubosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 19°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 28°C durante la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 93% y bajará a un 54% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada gracias a la brisa que se espera.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 31 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las zonas más abiertas. Este viento también ayudará a dispersar la nubosidad, aunque se espera que el cielo permanezca mayormente cubierto durante la mayor parte del día.

Respecto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es nula en la mayoría de los periodos, con un leve aumento en la probabilidad de 30% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, no se prevén tormentas, lo que sugiere que el día será tranquilo en términos meteorológicos.

La salida del sol se producirá a las 08:36 y se pondrá a las 19:38, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, y se espera que el cielo continúe cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, Los Palacios y Villafranca vivirá un día cálido y mayormente cubierto, con un viento moderado que aportará frescura y sin riesgo de lluvias, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.