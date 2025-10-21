El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Osuna se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga cubierto, especialmente en las horas centrales, donde la nubosidad será más densa. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, lo que proporcionará un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 61% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste a velocidades que oscilarán entre 15 y 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento puede proporcionar un alivio ante el calor, pero también podría hacer que las condiciones se sientan un poco más frescas al caer la tarde.

No se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en las primeras horas y un ligero aumento en la probabilidad de 30% entre las 14:00 y 20:00 horas. Sin embargo, no se esperan tormentas, lo que sugiere que el día transcurrirá sin interrupciones por mal tiempo.

La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes de la región, aunque la nubosidad podría limitar la vista del sol en su ocaso, que se producirá a las 19:35. Los habitantes de Osuna pueden disfrutar de un día tranquilo, con temperaturas agradables y un ambiente mayormente nublado, ideal para paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero descenso de temperatura al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.