El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra completamente, con condiciones de nubosidad que persistirán hasta la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo para la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 62% hacia la tarde. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas centrales del día. Los vientos soplarán desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 25 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en las primeras horas y un ligero aumento en la probabilidad de precipitación en la tarde, alcanzando un 35% entre las 14:00 y las 20:00. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que cualquier posible lluvia será ligera y pasajera.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque la nubosidad podría afectar la claridad del cielo en ciertos momentos. Los amaneceres y atardeceres serán especialmente hermosos, con el sol saliendo a las 08:34 y poniéndose a las 19:37, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, Morón de la Frontera experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin lluvias significativas. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero cambio en el tiempo hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.