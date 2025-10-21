El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado completamente cubierto que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 24 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alcanzando un 72% hacia la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia sea baja durante la mayor parte del día, con un incremento en la tarde. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 20:00 horas, con una probabilidad de precipitación del 35% entre las 14:00 y las 20:00 horas, y un 55% entre las 20:00 y las 02:00 del día siguiente. Las cantidades de lluvia esperadas son escasas, con valores que podrían rondar entre 0.1 y 0.5 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia es posible, no se anticipan acumulaciones significativas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, y hacia la noche se espera que se sitúe en torno a los 20 grados. La puesta de sol se producirá a las 19:33, marcando el inicio de una noche que, aunque nublada, no se prevé que sea especialmente fría.

En resumen, Montilla experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvia hacia la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un tiempo variable y disfrutar de las temperaturas suaves antes de que las lluvias lleguen por la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.