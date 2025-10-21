El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la nubosidad, especialmente hacia la tarde, donde se prevé que el cielo se torne muy nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 70% por la mañana y aumentando hasta un 93% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A pesar de la alta humedad, las probabilidades de precipitación son bajas en la mañana, con un 0% de probabilidad, pero se incrementan a un 90% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento puede contribuir a la sensación de frescura, a pesar de las temperaturas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 10% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque hay una alta probabilidad de lluvia, las tormentas eléctricas no son un riesgo significativo para la jornada.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas desciendan a unos agradables 22°C. La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada brevemente por la lluvia en la tarde.

En resumen, Moguer experimentará un día variado, comenzando con cielos despejados y temperaturas agradables, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para un cambio en el tiempo a medida que avanza el día, especialmente si tienen planes al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.