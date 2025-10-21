El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una transición a un estado cubierto que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 22 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alcanzando un 73% hacia la tarde. Esta alta humedad puede contribuir a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hacia la tarde existe una probabilidad del 20% de que se produzcan algunas lluvias ligeras. La precipitación acumulada esperada es de 0.1 mm, lo que indica que, si bien hay una posibilidad de lluvia, no se anticipan condiciones severas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que avance la tarde, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:30, marcando el inicio de una noche que se espera también nubosa.

En resumen, Martos experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, aunque la alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras podrían influir en la sensación térmica. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un tiempo fresco y que consideren llevar un paraguas si planean estar al aire libre durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.