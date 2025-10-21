El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 19 grados , con una ligera disminución a 18 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A partir del mediodía, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 25 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, con valores que oscilarán entre el 85% y el 91%. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 28 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría influir en la sensación térmica.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad de lluvia hasta la tarde. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de lluvia hacia el final de la jornada, con un 35% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día comenzará seco, es recomendable estar preparados para posibles chubascos ligeros en la tarde.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el tiempo de hoy, con valores que disminuirán gradualmente a medida que avance el día, alcanzando un 64% en las horas de la tarde. Esto podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas en comparación con las lecturas termométricas.

En resumen, Marchena experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, un viento moderado del suroeste y una baja probabilidad de lluvia, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.