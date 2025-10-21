El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C en las horas centrales de la tarde, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 93% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo a lo largo del día, situándose en torno al 55% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, el calor del sol ayudará a que el ambiente se sienta más seco y cómodo a medida que avanza el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas de viento.

En lo que respecta a la probabilidad de precipitación, se espera un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, hay un leve aumento en la probabilidad de lluvia escasa en intervalos nubosos hacia la tarde, aunque se estima que no será suficiente para causar molestias.

La calidad del aire se mantendrá en niveles aceptables, lo que permitirá disfrutar de un día sin preocupaciones en cuanto a la contaminación. La visibilidad será buena, lo que favorecerá las actividades al aire libre y la práctica de deportes.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las rachas de viento que podrían surgir en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.