El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo variado que promete ser interesante a lo largo de las horas. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma ha sido la protagonista, con temperaturas que rondan los 19 grados . La humedad relativa se mantiene alta, alcanzando el 91%, lo que puede generar una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, estabilizándose en torno a los 17 grados a media tarde. El cielo mostrará una mezcla de nubes altas y momentos despejados, aunque la tendencia será hacia un aumento en la nubosidad. A partir de la tarde, se prevé un incremento en la cobertura nubosa, con un cielo mayormente cubierto, lo que podría afectar la luminosidad del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas durante la mayor parte del día, aunque hay una probabilidad del 55% de que se registren algunas gotas entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, si bien el día comenzará seco, es recomendable estar preparado para posibles chubascos ligeros en la tarde. La probabilidad de tormentas es nula, lo que indica que no se esperan fenómenos meteorológicos severos.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 23 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 35 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Las temperaturas máximas alcanzarán los 27 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido al viento.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 22 grados hacia las 21:00 horas. El cielo permanecerá cubierto, y la humedad aumentará, alcanzando el 90% hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:37, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día con temperaturas agradables, cielos cambiantes y la posibilidad de algunas lluvias ligeras en la tarde. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución de llevar un paraguas a mano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.