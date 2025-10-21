El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad variable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C por la tarde, proporcionando un ambiente templado, aunque algo fresco en las primeras horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que rondan el 60% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde la probabilidad de lluvia se sitúa en un 45% a 65%. Aunque las lluvias no se anticipan como intensas, se espera que sean ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.2 mm.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 16 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 27 km/h, especialmente durante la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un tiempo variable, llevando consigo paraguas o impermeables, especialmente si planean estar al aire libre durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de alrededor de 19°C. La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, Lucena experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de lluvias ligeras y un viento moderado. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para un tiempo cambiante a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.