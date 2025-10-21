El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 28°C en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 48% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. A pesar de la alta humedad, las probabilidades de precipitación son mínimas, con un 0% de probabilidad hasta las 14:00 horas, aumentando a un 60% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, la cantidad de lluvia esperada es escasa, con registros que apenas alcanzan los 0.1 mm en el periodo de la tarde.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 20 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 40 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación de frescura en contraste con las temperaturas cálidas. Este viento podría ser más notable durante la tarde, cuando las temperaturas alcancen su pico.

A lo largo del día, se recomienda a los habitantes de Lora del Río que se preparen para un tiempo cambiante. Aunque la mañana comenzará con cielos despejados, es aconsejable llevar un paraguas o impermeable si se planea estar al aire libre durante la tarde, dado el aumento en la probabilidad de lluvia. Las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas por la bruma y la niebla en las primeras horas, especialmente en las zonas más cercanas al río.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo cálido y mayormente nublado, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras por la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones adecuadas para disfrutar de su día en Lora del Río.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.