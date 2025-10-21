El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Linares, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se intensificará, alcanzando un estado de cielo cubierto durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 24 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 57% y el 70%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día, con valores de precipitación que se mantienen en cero hasta la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, se prevé una ligera posibilidad de lluvia, con una precipitación estimada de 0.1 mm, lo que indica que podría haber algunas gotas dispersas, pero sin un impacto notable en las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 10 y 29 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la noche. Las direcciones del viento se mantendrán mayormente constantes, lo que contribuirá a la estabilidad del tiempo.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que no se esperan fenómenos severos que puedan alterar la tranquilidad del día. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Linares estén atentos a los cambios en el tiempo hacia la tarde, ya que la posibilidad de lluvias ligeras podría surgir.

En resumen, el día se presenta como uno mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Aunque no se anticipan lluvias significativas, es prudente estar preparados para algunas gotas al final del día. La puesta de sol se espera para las 19:28, marcando el cierre de un día que, aunque gris, ofrecerá temperaturas agradables y condiciones mayormente estables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.