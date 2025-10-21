El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, se presenta en Lepe con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la nubosidad, especialmente en la tarde, donde las nubes cubrirán parcialmente el cielo. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, alrededor del 71% al final de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con las temperaturas cálidas. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde, donde se estima un 95% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque la cantidad esperada es mínima, con solo 0.1 mm pronosticados. Esto sugiere que, aunque hay una posibilidad de chubascos, no se anticipa que afecten significativamente las actividades diarias.

La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes de la región. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente. La tarde podría traer consigo un ligero aumento en la nubosidad, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y menos soleado.

En resumen, el día en Lepe se perfila como cálido y mayormente despejado, con un aumento de nubes hacia la tarde y una baja probabilidad de lluvia. Los habitantes pueden disfrutar de un día agradable, pero es aconsejable estar preparados para posibles cambios en el tiempo a medida que avanza la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.