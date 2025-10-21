El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, se espera en Lebrija un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, alcanzando un estado cubierto en la tarde, lo que podría afectar la luminosidad natural en la zona.

Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C en las horas más cálidas de la tarde. Este ligero aumento en la temperatura se verá acompañado de una sensación térmica que podría ser más elevada debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 93% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 56% en la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, se ha detectado una ligera posibilidad de lluvias en la franja horaria de 14:00 a 20:00, con un 25% de probabilidad, aunque se espera que cualquier precipitación sea mínima y no afecte las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en contraste con las temperaturas más cálidas. Este viento podría ser un alivio para los habitantes, especialmente en las horas más calurosas del día.

La visibilidad se mantendrá buena a lo largo del día, aunque la presencia de nubes podría limitar la claridad del cielo en ciertos momentos. Los amaneceres y atardeceres serán momentos destacados, con el orto previsto a las 08:37 y el ocaso a las 19:40, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes podrán disfrutar.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias significativas, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.