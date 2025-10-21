El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, se prevé un tiempo variado en Jaén, con un inicio de jornada caracterizado por la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante las primeras horas. A medida que avance la mañana, la situación meteorológica mejorará, dando paso a un ambiente mayormente despejado, especialmente entre las 07:00 y las 10:00 horas, donde se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 19 grados .

A partir de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 24 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, rondando el 60% a lo largo de la jornada. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 16 km/h. En las primeras horas, se registrarán rachas más fuertes, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco al inicio del día. A medida que avance la tarde, el viento se moderará, aunque se mantendrá constante, lo que ayudará a refrescar el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea mínima durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la posibilidad de lluvias escasas hacia la tarde, especialmente entre las 20:00 y las 22:00 horas, donde la probabilidad de lluvia se eleva al 80%. Sin embargo, las cantidades de precipitación previstas son muy bajas, con un total estimado de 0.1 mm, lo que sugiere que, si se producen, serán más bien chubascos ligeros y transitorios.

La tarde se presentará con un cielo parcialmente nublado, y aunque se espera que las nubes aumenten, no se anticipan tormentas significativas. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 20 grados a las 22:00 horas. El ocaso se producirá a las 19:29, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, con cielos despejados y temperaturas agradables.

En resumen, el día en Jaén se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables y un leve riesgo de lluvias al final de la jornada. Se recomienda a los ciudadanos disfrutar del día al aire libre, aprovechando las horas de sol antes de que las nubes puedan hacer su aparición.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.