El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la nubosidad, especialmente en la tarde, donde se prevén intervalos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 73% al final de la jornada. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno podría ser notable en las horas más cálidas, especialmente con la combinación de la temperatura y la humedad.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del oeste-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 18 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 30 km/h en las horas más activas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la dirección del viento podría cambiar ligeramente hacia el final del día, lo que podría influir en la sensación térmica.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad hasta la tarde. Sin embargo, se espera un aumento en la probabilidad de lluvia escasa, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde la probabilidad de precipitación podría alcanzar hasta un 95%. Esto sugiere que, aunque el día comience despejado, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea estar al aire libre durante la tarde.

La actividad tormentosa también es poco probable, con un 20% de probabilidad de tormentas en la misma franja horaria. Esto indica que, aunque hay una posibilidad de lluvia, las tormentas severas no son esperadas.

En resumen, Huelva disfrutará de un día mayormente soleado que se tornará más nublado hacia la tarde, con temperaturas agradables y un ligero aumento en la probabilidad de lluvia. Los habitantes y visitantes deben estar preparados para un cambio en el tiempo a medida que avanza el día, especialmente en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.