El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente variable, con predominancia de cielos poco nubosos y algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 19 grados, con una humedad relativa alta que alcanzará el 92%. A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, estabilizándose entre los 22 y 27 grados en las horas más cálidas.

A partir de la tarde, se anticipa un aumento en la nubosidad, con periodos de cielos muy nubosos, especialmente entre las 15:00 y las 19:00 horas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque 27 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad y al viento que soplará desde el sur-suroeste.

El viento, que se presentará con rachas de hasta 30 km/h, podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de la tarde. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 17:00 y las 19:00 horas, coincidiendo con el aumento de la nubosidad. A pesar de la presencia de nubes, la probabilidad de precipitación se mantiene baja, con un 0% de posibilidades hasta las 14:00 horas y un leve incremento del 50% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque no se esperan lluvias significativas.

La visibilidad se verá afectada por la bruma que se prevé en las primeras horas del día, pero mejorará a medida que avance la jornada. La combinación de temperaturas agradables y un viento moderado hará que sea un día propicio para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde y la noche.

En resumen, Dos Hermanas disfrutará de un día mayormente soleado con intervalos de nubes, temperaturas agradables y un viento que aportará frescura. La población puede aprovechar el día para realizar actividades al aire libre, teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.