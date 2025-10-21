El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que las nubes se tornen más densas, alcanzando un estado muy nuboso en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido, aunque algo sofocante debido a la alta humedad.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 53% hacia la tarde. Esta combinación de calor y humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. A pesar de la presencia de nubes, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% hasta las 14:00 horas y solo se incrementa a un 30% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que indica que, aunque hay una ligera posibilidad de chubascos, estos no deberían ser intensos.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 18 y 31 km/h a lo largo del día. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante el calor, especialmente en las horas de mayor temperatura. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las ráfagas más fuertes que podrían presentarse en la tarde.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo cubierto y temperaturas que descenderán a unos 22°C hacia la noche. La visibilidad no debería verse afectada, aunque la sensación de humedad persistente podría hacer que la noche se sienta más cálida de lo habitual.

En resumen, hoy en Écija se experimentará un día cálido y nublado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y una ligera posibilidad de lluvia. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas, disfrutando de la tarde con precaución ante el viento y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.