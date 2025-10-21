El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Coria del Río se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada agradable. Durante las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 19 grados , con una humedad relativa alta del 92%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 22 grados hacia el mediodía, con cielos poco nubosos que permitirán la entrada de luz solar. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará ligeramente. Las nubes comenzarán a aumentar, y se prevé que el cielo se torne más nuboso, especialmente en las horas cercanas a la tarde, donde se alcanzarán temperaturas máximas de hasta 27 grados.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando rachas de hasta 32 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día. A pesar de la presencia de nubes, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde, aunque se espera que no se materialice en forma de precipitaciones.

La tarde se presentará con intervalos nubosos y temperaturas que comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 21 grados a última hora. La humedad relativa también experimentará un aumento, llegando a un 93% en las horas nocturnas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

El ocaso se producirá a las 19:39, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, terminará con un ambiente más nuboso. En resumen, hoy en Coria del Río se vivirá un día de contrastes, donde la calidez del sol matutino dará paso a un ambiente más fresco y nublado por la tarde, ideal para disfrutar de actividades al aire libre antes de que caiga la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.