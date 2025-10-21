El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El día de hoy, 21 de octubre de 2025, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una variabilidad en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se presentarán nubes altas, que darán paso a un cielo muy nuboso durante la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de frescura en la atmósfera.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 grados en la madrugada y alcanzarán un máximo de 25 grados en las horas de la tarde. A medida que se acerque la noche, se prevé un ligero descenso, situándose en torno a los 20 grados. La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 67% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día, con registros de 0 mm hasta la tarde. Sin embargo, hay que estar atentos a la probabilidad de lluvias ligeras en la tarde, con un 45% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto podría traducirse en intervalos nubosos que podrían dejar caer algunas gotas, aunque no se espera que sean abundantes.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A lo largo del día, el viento será más notable, especialmente en las horas de mayor temperatura, lo que podría ofrecer un alivio ante el calor.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que, aunque el cielo estará cubierto y habrá posibilidad de lluvias, no se anticipan fenómenos severos. La salida del sol se producirá a las 08:33 y se pondrá a las 19:33, brindando un día con una duración de luz solar adecuada, aunque la presencia de nubes podría limitar la intensidad de la luz.

En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvias en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un tiempo cambiante y disfrutar de las temperaturas suaves que caracterizan esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-20T20:52:12.